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Казахстан приостановил рейсы в горячие точки Ближнего Востока

Казахстан закрыл маршрут в шесть ближневосточных стран.

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Источник: Аргументы и факты

В связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке авиационная администрация Казахстана объявила полный запрет на выполнение полётов в воздушном пространстве Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана, передает BAQ.KZ. Мера касается всех типов рейсов — как регулярных и чартерных, так и грузовых и технических, выполняемых казахстанскими авиакомпаниями.

Решение вступает в силу немедленно и связано с повышенным уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации. В сообщении подчеркивается, что указание подлежит обязательному исполнению всеми отечественными эксплуатантами воздушных судов.

Авиационная администрация заверяет, что следит за развитием ситуации. В случае стабилизации обстановки в регионе будет издано отдельное распоряжение о снятии ограничений.