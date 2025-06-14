Казахстан приостановил рейсы в горячие точки Ближнего Востока

В связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке авиационная администрация Казахстана объявила полный запрет на выполнение полётов в воздушном пространстве Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана, передает BAQ.KZ. Мера касается всех типов рейсов — как регулярных и чартерных, так и грузовых и технических, выполняемых казахстанскими авиакомпаниями.