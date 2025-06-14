Израильская армия заявила о сокрушительном ударе по иранским военным объектам

Ранее сообщалось, что израильские вооруженные силы нанесли удар по ключевому объекту Ирана, предназначенному для обогащения урана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, ЦАХАЛ успешно уничтожил объект по обогащению урана, что стало значительным ударом по ядерной программе Ирана. Нетаньяху также отметил, что в результате операции были ликвидированы высокопоставленные военные командиры и учёные-ядерщики, а также уничтожена значительная часть запасов баллистических ракет.