Польша угрожает России противостоянием в космосе

Польские власти собираются сдерживать «российскую угрозу» в космосе благодаря наращиванию спутниковых арсеналов. Об это сообщает The National Interest.
«В прошлом году Варшава начала работу недавно созданного Агентства геопространственной разведки и спутниковых служб. Это агентство будет контролировать растущий спутниковый потенциал Польши. В частности, оно будет координировать использование этих спутников для критически важных военных миссий, направленных в первую очередь против России», — говорится в публикации.
Годом ранее Варшава подписала соглашение с компанией Airbus, которая должна будет поставить Польше два военных спутника-разведчика. Вывод их на орбиту должен состояться уже в 2027 году. В прошлом году польские власти расширили этот заказ, добавив в него 4 микроспутника. Обошлись они более чем в 130 миллионов долларов, передает издание.
В публикации говорится, что приграничные с Россией члены НАТО поддерживают киевский режим в противостоянии с РФ. И они готовятся к тому, что Москва после победы над Украиной нанесет удар по Североатлантическому альянсу. В Варшаве же уверены, что они станут одной из первых целей Кремля.
Ранее «МК» писал, что США и Китай вступили в открытую гонку по насыщению устройствами с искусственным интеллектом орбитальных систем.