Польша угрожает России противостоянием в космосе

Годом ранее Варшава подписала соглашение с компанией Airbus, которая должна будет поставить Польше два военных спутника-разведчика. Вывод их на орбиту должен состояться уже в 2027 году. В прошлом году польские власти расширили этот заказ, добавив в него 4 микроспутника. Обошлись они более чем в 130 миллионов долларов, передает издание.