«Помогали Израилю»: Журналист Карлсон заявил о причастности Трампа к удару по Ирану

Карлсон напомнил, что хозяин Белого дома сам признал: ему было известно о действиях Израиля, и он не был удивлён ударом. Тем не менее американский лидер выразил надежду, что инцидент подтолкнёт Тегеран к возобновлению диалога по ядерной программе.