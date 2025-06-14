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Стало известно о числе пострадавших в Израиле после возмездия Ирана

В Израиле после ответных атак Ирана пострадали свыше 40 человек.

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В Израиле после ответных атак Ирана пострадали свыше 40 человек. Об этом сообщает портал Ynet.

Также известно, что двое израильтян находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие находились в центральном районе еврейского государства.

«По меньшей мере, 41 человек пострадал в районе Гуш-Дан, двое из которых находятся в критическом состоянии», — передает источник.

Израильская сторона сообщала, что Иран в ответ запустил две волны ракетных атак. Позже появилась информация о запуске третьей волны. В Иране же заявили о гибели порядка 80 человек после нападения Израиля.