Стало известно о числе пострадавших в Израиле после возмездия Ирана

В Израиле после ответных атак Ирана пострадали свыше 40 человек. Об этом сообщает портал Ynet.
Также известно, что двое израильтян находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие находились в центральном районе еврейского государства.
«По меньшей мере, 41 человек пострадал в районе Гуш-Дан, двое из которых находятся в критическом состоянии», — передает источник.
Израильская сторона сообщала, что Иран в ответ запустил две волны ракетных атак. Позже появилась информация о запуске третьей волны. В Иране же заявили о гибели порядка 80 человек после нападения Израиля.