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Постпред Ирана в ООН назвал атаки Израиля актом государственного терроризма

Действия Израиля демонстрируют агрессию и нарушают нормы международного права.

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Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что удары, нанесённые Израилем по иранской территории, следует расценивать как акт государственного терроризма. Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Иравани подчеркнул, что действия Израиля не только демонстрируют агрессию, но и нарушают основные нормы международного права. По его словам, подобные атаки нельзя оправдать ни с политической, ни с юридической точки зрения.

Дипломат назвал произошедшее «зверствами» и обвинил Израиль в систематических попытках дестабилизировать регион. Он призвал мировое сообщество дать правовую и политическую оценку израильским действиям и обеспечить ответственность за подобные нарушения.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что на Ближнем Востоке происходит опасная эскалация ситуации из-за действий Израиля.