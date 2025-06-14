Постпред Ирана в ООН назвал атаки Израиля актом государственного терроризма

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что удары, нанесённые Израилем по иранской территории, следует расценивать как акт государственного терроризма. Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Иравани подчеркнул, что действия Израиля не только демонстрируют агрессию, но и нарушают основные нормы международного права. По его словам, подобные атаки нельзя оправдать ни с политической, ни с юридической точки зрения.
Дипломат назвал произошедшее «зверствами» и обвинил Израиль в систематических попытках дестабилизировать регион. Он призвал мировое сообщество дать правовую и политическую оценку израильским действиям и обеспечить ответственность за подобные нарушения.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что на Ближнем Востоке происходит опасная эскалация ситуации из-за действий Израиля.