Бойцы ВС Ирана взяли в плен женщину-летчика одного из сбитых самолетов Израиля

Иранские военнослужащие взяли в плен пилота одного из боевых самолетов армии Израиля. Об этом со ссылкой на источник сообщает информагентство Tasnim.
Отмечается, что 13 июня подразделения противовоздушной обороны Исламской Республики Иран ликвидировали два истребителя ЦАХАЛ, пытавшихся нанести удары по стране. По данным Tasnim, жещина-летчик одного из самолетов выжила и оказалось в плену. Информация о втором пилоте пока не была передана СМИ.
Также ранее стало известно, что в результате ответных ударов Ирана по критическим израильским объектам вечером 13 июня произошло обрушение части здания Министерства национальной безопасности государства.
В свою очередь, военный аналитик Евгений Линин в эксклюзивной беседе с «МК» поделился своим видением первопричин решения политического эшелона Израиля о нападении на Иран.