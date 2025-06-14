Бойцы ВС Ирана взяли в плен женщину-летчика одного из сбитых самолетов Израиля

Отмечается, что 13 июня подразделения противовоздушной обороны Исламской Республики Иран ликвидировали два истребителя ЦАХАЛ, пытавшихся нанести удары по стране. По данным Tasnim, жещина-летчик одного из самолетов выжила и оказалось в плену. Информация о втором пилоте пока не была передана СМИ.