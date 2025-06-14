Возросло число пострадавших в Израиле после массированного ракетного удара Ирана

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты подтвердили своё участие в отражении массированной ракетной атаки, запущенной по территории Израиля из Ирана. Кроме того, стало известно, что в результате израильского удара была полностью разрушена верхняя часть ядерного объекта в Натанзе — одном из ключевых центров по обогащению урана в Иране. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.