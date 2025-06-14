Трамп для принуждения Ирана к ядерной сделке стал соучастником Израиля

Американский президент Дональд Трамп выступил соучастником нападения Израиля на Иран. С таким обвинением выступила команда известного журналиста Такера Карлсона.
«Дональд Трамп признал, что он заранее знал об атаке Израиля на Иран, когда заявил, что был в курсе плана правительства Нетаньяху нанести превентивные удары, и что атака не стала сюрпризом. Будучи соучастником этих военных действий, президент надеется, что события прошлой ночи помогут его переговорам с Ираном по ядерной сделке», — говорится в распространенном электронном письме.
Авторы письма признают, что американская армия, вероятно, не принимала участие в нанесении ударов. Однако то финансирование, которое на протяжении многих лет оказывалось Израилю, делает США прямым соучастником конфликта. Отмечается, что Вашингтон помог совершить атаки по Ирану.
В письме задается вопрос на счет того, как подобные действия помогают США. Авторы признались, что не смогли найти ответа.
Ранее «МК» писал, что Запад сделал все возможное, чтобы разжечь ближневосточный конфликт, подталкивая Израиль к эскалации. С таким заявлением на заседании Совбеза ООН выступил постпред РФ при Организации Василий Небензя.