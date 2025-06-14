Трамп для принуждения Ирана к ядерной сделке стал соучастником Израиля

«Дональд Трамп признал, что он заранее знал об атаке Израиля на Иран, когда заявил, что был в курсе плана правительства Нетаньяху нанести превентивные удары, и что атака не стала сюрпризом. Будучи соучастником этих военных действий, президент надеется, что события прошлой ночи помогут его переговорам с Ираном по ядерной сделке», — говорится в распространенном электронном письме.