Постпред Ирана рассказал о последствиях удара по ядерным объектам

Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат подчеркнул, что нападения на такие объекты нарушают международные правовые нормы и представляют угрозу глобального масштаба. Он указал, что речь идёт о потенциальных авариях, последствия которых могут затронуть не только территорию страны, но и государства за её пределами.