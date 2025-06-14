Постпред Ирана рассказал о последствиях удара по ядерным объектам

Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат подчеркнул, что нападения на такие объекты нарушают международные правовые нормы и представляют угрозу глобального масштаба. Он указал, что речь идёт о потенциальных авариях, последствия которых могут затронуть не только территорию страны, но и государства за её пределами.
Напомним, ранее иранский ядерный центр Фордо оказался под обстрелом Израиля. В Организации по атомной энергии Ирана отметили, что урон был поверхностным, поскольку центр расположен практически под землёй. Утечек радиации или опасных химических веществ удалось избежать.