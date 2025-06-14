Трамп заявил о готовности работать над достижением мира на Ближнем Востоке

Как следует из официального заявления канцелярии эмира, катарский лидер подчеркнул важность деэскалации напряжённости и поиска политических путей урегулирования конфликта. Он отметил, что мирное разрешение кризиса должно стать приоритетом для всех сторон, вовлечённых в происходящее.