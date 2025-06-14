Трамп заявил о готовности работать над достижением мира на Ближнем Востоке

В ходе телефонных переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, президент США Дональд Трамп выразил готовность Вашингтона поддержать дипломатические инициативы, направленные на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Разговор состоялся на фоне обострения конфликта после израильских ударов по Ирану.
Как следует из официального заявления канцелярии эмира, катарский лидер подчеркнул важность деэскалации напряжённости и поиска политических путей урегулирования конфликта. Он отметил, что мирное разрешение кризиса должно стать приоритетом для всех сторон, вовлечённых в происходящее.
В ответ Дональд Трамп подтвердил заинтересованность США в участии в дипломатических усилиях, направленных на обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Стороны выразили общее стремление к снижению риска дальнейшего обострения и продвижению мирных инициатив.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская военная операция в отношении Ирана планировалась еще с ноября прошлого года и изначально была намечена на конец апреля.