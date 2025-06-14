CNN сообщил о нахождении Нетаньяху и его министра обороны в бункере

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац находятся в бункере, проводя оценку ситуации после ответных ударов Ирана, сообщил израильский чиновник», — сказано в сообщении.
Как сообщает телеканал, в обсуждении принимают участие несколько израильских министров и руководителей оборонного ведомства.
В этот же день Израиль нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение. В связи с этим премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что задача военной операции — нанесение ударов по иранской ядерной инфраструктуре.
Позднее президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Израиль получит «соответствующий ответ» за нанесенные удары, которые нарушают международные правила. Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи в своем обращении к народу заявил, что иранская армия применит всю силу для ответа на израильские атаки.