КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Посольство России в Молдавии осудило осквернение надгробий на еврейском кладбище в Кишиневе, сообщила пресс-служба дипмиссии в пятницу.
Ранее в четверг лидер национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил, что вандалы осквернили десятки могил на еврейском кладбище в Кишиневе, изобразив на надгробиях нацистские символы.
В посольстве добавили, что подобные акты вандализма могут быть симптомом «крайне опасных ревизионистских тенденций», отметив, что главным противоядием против подобных проявлений служит формирование в обществе «атмосферы абсолютной нетерпимости к идеологиям национального превосходства».
Особое внимание, как подчеркнули российские дипломаты, следует уделить воспитанию молодежи в духе уважения к исторической истине.
«Убеждены, что главным противоядием служит формирование в обществе атмосферы абсолютной нетерпимости к идеологиям национального превосходства, в особенности через воспитание молодого поколения в духе уважения к исторической истине, категорического неприятия попыток оправдать чудовищные злодеяния нацистских режимов», — указали в российской дипмиссии.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.