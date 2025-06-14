Нетаньяху призвал иранцев к восстанию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к иранцам с призывом к восстанию; его обращение опубликовал американский телеканал NBC.
«Цель операции Израиля — нейтрализовать ядерную и ракетную угрозу. Двигаясь к этой цели, мы также прокладываем вам путь к свободе Настало время объединиться под одним знаменем и бороться за свою свободу против злого и репрессивного режима», — заявил он.
Нетаньяху также отметил, что народы Ирана и Израиля были близкими друзьями еще со времен персидского царя Кира Великого.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупномасштабную операцию под названием «Восходящий лев» в ночь на 13 июня. Военно-воздушные силы нанесли удары по военным объектам и инфраструктуре ядерной программы Ирана. Израильские власти заявили, что операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, поскольку, по данным военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия в кратчайшие сроки. По информации израильской стороны, в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Ирана, а также ученые. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате израильских ударов по Ирану погибли 78 человек, более 320 получили ранения.
Позднее Иран нанес ракетный удар по Израилю. Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов по десяткам целей на израильской территории, включая военные объекты и авиабазы. Стало известно о срабатывании сирен воздушной тревоги в ряде районов Израиля. По данным израильской армии, Иран осуществил запуск ракет со своей территории в направлении Израиля. В ответ израильские военные активировали системы противовоздушной обороны. Сигналы тревоги были зафиксированы, в частности, вблизи Тель-Авива. Жители Иерусалима и Тель-Авива слышали звуки взрывов в небе.
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