Азербайджан ввёл радиационный контроль на границе с Ираном

Ранее, стало известно, что в результате израильского удара была полностью разрушена верхняя часть ядерного объекта в Натанзе — одном из ключевых центров по обогащению урана в Иране. Также сообщалось, что на фоне стремительного обострения конфликта между Ираном и Израилем Организация Объединённых Наций выступила с призывом к мирному разрешению ситуации. Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло подчеркнула важность немедленного возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе Ирана.