Иран нанес ответный удар по Израилю: Тегеран атаковал военные объекты

01:09 Армия Израиля сообщает о новом ракетный залпе со стороны Ирана, населению страны предписано укрыться в убежищах.
00:52 Израиль атаковал район Тегерана, где находятся резиденция Хаменеи и президентский комплекс, сообщает NYT.
По неподтвержденным данным, мог пострадать Генштаб Ирана, но власти заявляют о перехвате ракет.
00:44 Иран выпустил около 100 ракет по Израилю, но большинство из них были перехвачены ПВО или не долетели до целей, заявили в ЦАХАЛе. Одновременно Израиль отражает атаку дронов под Эйлатом — военные перехватили два «подозрительных объекта».
00:39 Армия Израиля заявила, что атаковала две иранские авиабазы — «Хамадан» и «Табриз». По ее данным, база «Табриз» была «демонтирована». Информация пока не подтверждена независимыми источниками.
00:26 В иранском Натанзе произошла незначительная утечка на ядерном объекте, но загрязнение не вышло за его пределы, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди. По его словам, объект получил поверхностные повреждения, так как основная часть находится под землей.
00:17 ⚡️Постпред Ирана при ООН назвал сегодняшние удары Израиля объявлением войны.
00:12 Иранское агентство по атомной энергии заявило, что удары Израиля по объектам в Фордо и Исфахане не привели к серьезным разрушениям. В Тегеране утверждают, что пострадали склады, загорелись отдельные участки, но радиационной угрозы нет.