Иран нанес ответный удар по Израилю: Тегеран атаковал военные объекты

00:44 Иран выпустил около 100 ракет по Израилю, но большинство из них были перехвачены ПВО или не долетели до целей, заявили в ЦАХАЛе. Одновременно Израиль отражает атаку дронов под Эйлатом — военные перехватили два «подозрительных объекта».