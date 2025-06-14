Постпред ООН Иравани назвал атаки Израиля актом терроризма и объявлением войны

В ночь на 13 июня Израиль осуществил масштабную военную операцию под кодовым названием «Восходящий лев», целью которой стали ядерные объекты Ирана. По информации израильских военных, в операции было задействовано около двухсот самолётов, поразивших около ста объектов. В результате этих атак погибли не менее 78 гражданских лиц, более 300 получили ранения, в том числе около 20 высокопоставленных иранских командиров. В ответ на это Иран начал операцию «Правдивое обещание 3».