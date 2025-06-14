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Постпред ООН Иравани назвал атаки Израиля актом терроризма и объявлением войны

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сделал заявление о том, что атаки, предпринятые Израилем против Ирана, следует расценивать как акт государственного терроризма. Об этом он сообщил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

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Источник: Life.ru

По его словам, данные действия представляют собой грубейшее нарушение норм международного права. Иранский дипломат особо отметил, что Тегеран не намерен забывать о гибели своих граждан в результате атак с применением американского оружия.

«Эти зверства представляют собой явный акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права. Мы не забудем, что наши люди погибли в результате израильских нападений с применением американского оружия. Эти действия равносильны объявлению войны», — сказал Иравани.

В ночь на 13 июня Израиль осуществил масштабную военную операцию под кодовым названием «Восходящий лев», целью которой стали ядерные объекты Ирана. По информации израильских военных, в операции было задействовано около двухсот самолётов, поразивших около ста объектов. В результате этих атак погибли не менее 78 гражданских лиц, более 300 получили ранения, в том числе около 20 высокопоставленных иранских командиров. В ответ на это Иран начал операцию «Правдивое обещание 3».