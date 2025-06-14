«Красные линии»: инсайдер в КСИР указал на главную цель ответных ударов Ирана

Представитель Корпуса стражей исламской революции сообщил, что целями Ирана были только критические элементы израильской военной инфраструктуры. Подробности заявления неназванного офицера приводит телеканал CNN.
«…Первостепенным посланием является то, что безопасность Исламской Республики Иран является красной линией для Вооруженных сил», — прокомментировали в КСИР свои ответные удары.
Неназванный представитель Иранской армии также опроверг заявления руководства Израиля об отражении запущенных баллистических ракет — по его слова, десятки снарядов успешно поразили цели. Передавая заявление КСИР, в CNN указали, что ВС Ирана нанесли удары исключительно по аэродромам и другим элементам инфраструктуры ЦАХАЛ.
Также ранее инсайдер в политическом эшелоне Израиля передал американским СМИ сообщение о подготовке руководством своей страны стратегии новой «эскалации» разгоревшегося конфликта.
В свою очередь, военный эксперт Евгений Линин в эксклюзивном интервью «МК» допустил, что следующей фазой боевых действий станет полномасштабное ядерное противостояние.