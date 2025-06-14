«Красные линии»: инсайдер в КСИР указал на главную цель ответных ударов Ирана

Неназванный представитель Иранской армии также опроверг заявления руководства Израиля об отражении запущенных баллистических ракет — по его слова, десятки снарядов успешно поразили цели. Передавая заявление КСИР, в CNN указали, что ВС Ирана нанесли удары исключительно по аэродромам и другим элементам инфраструктуры ЦАХАЛ.