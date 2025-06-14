Симоньян пророчески отреагировала на ирано-израильский кризис

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян отреагировала на события на Ближнем Востоке. По ее мнению, конфликт между Ираном и Израилем может завершиться ядерным ультиматумом.
Об этом она написала в своем телеграм-канале. И добавила, что ядерная эскалация возможно и с российской стороны.
«Все это закончится ядерным ультиматумом. Причем и у нас, и у них. У них, впрочем, пока что с большей вероятностью», — отметила Симоньян.
«МК» писал, что, по мнению постпреда России при ООН Василия Небензи, ирано-израильский конфликт грозит масштабной ядерной катастрофой.