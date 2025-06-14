Операция против Израиля продлится столько, сколько нужно, заявили в КСИР

Иран в ответ на удары Израиля провел операцию «Правдивое обещание 3» по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
«Это может продолжаться столько, сколько будет нужно», — сказал он в эфире иранского телевидения, отметив, что это будет зависеть от ситуации.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам подверглись несколько ядерных объектов — в Фордо и в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба».