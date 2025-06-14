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Операция против Израиля продлится столько, сколько нужно, заявили в КСИР

ТЕГЕРАН, 14 июн — РИА Новости. Операция Ирана «Правдивое обещание 3» продлится столько, сколько это будет необходимо, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Ахмад Вахиди.

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Иран в ответ на удары Израиля провел операцию «Правдивое обещание 3» по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

«Это может продолжаться столько, сколько будет нужно», — сказал он в эфире иранского телевидения, отметив, что это будет зависеть от ситуации.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.

Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.

Ударам подверглись несколько ядерных объектов — в Фордо и в Натанзе.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба».