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Иран запустил новую волну возмездия против Израиля

Иран продолжает ответные атаки против Израиля.

Как создавалась новая Россия

Иран продолжает ответные атаки против Израиля. С его стороны запущена новая ракетная волна, передает иранское агентство Fars.

В свою очередь, еврейское государство сообщало, что военные фиксировали начало новой атаки на свою территорию. Жителям страны рекомендовано переждать удары в убежищах.

Сообщалось, что ЦАХАЛ начала работать по обнаруженным целям. Сирены слышны во многих районах Израиля. Ракетная опасность объявлена и в Тель-Авиве.

В то же время интенсивная работа ПВО ведется и с иранской стороны. ВС страны непрерывно отражает атаки более получаса.

«МК» писал, что после удара возмездия Ирана в Израиле пострадали более 40 человек.