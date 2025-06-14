Иран запустил новую волну возмездия против Израиля

Иран продолжает ответные атаки против Израиля. С его стороны запущена новая ракетная волна, передает иранское агентство Fars.
В свою очередь, еврейское государство сообщало, что военные фиксировали начало новой атаки на свою территорию. Жителям страны рекомендовано переждать удары в убежищах.
Сообщалось, что ЦАХАЛ начала работать по обнаруженным целям. Сирены слышны во многих районах Израиля. Ракетная опасность объявлена и в Тель-Авиве.
В то же время интенсивная работа ПВО ведется и с иранской стороны. ВС страны непрерывно отражает атаки более получаса.
«МК» писал, что после удара возмездия Ирана в Израиле пострадали более 40 человек.