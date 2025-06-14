«Настало время объединиться»: Нетаньяху призвал иранцев к восстанию

«Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу. Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы добились свободы Настало время вам объединиться под одним флагом и сразиться за свою свободу со злым и репрессивным режимом», — подчеркнул Нетаньяху.