«Настало время объединиться»: Нетаньяху призвал иранцев к восстанию

Нетаньяху заявил, что Израиль стремится устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны Ирана, а также помочь иранцам обрести свободу. Премьер также упомянул историческую дружбу между народами Ирана и Израиля, восходящую ко временам персидского царя Кира Великого.
«Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу. Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы добились свободы Настало время вам объединиться под одним флагом и сразиться за свою свободу со злым и репрессивным режимом», — подчеркнул Нетаньяху.
Ранее Нетаньяху сообщал, что в течение последних суток израильские силы нанесли существенный ущерб иранскому военному потенциалу, в том числе был уничтожен важный объект по обогащению урана. По его словам, Израиль ликвидировал высокопоставленных военных командиров и учёных-ядерщиков, уничтожил ключевые мощности Ирана по обогащению урана и значительную часть запасов баллистических ракет.