Министр обороны Израиля: Иран перешёл все красные линии, нанеся ракетные удары

«Иран перешёл все красные линии, когда осмелился обстреливать ракетами населённые районы Израиля», — заявил он.
Кац подчеркнул, что Израиль продолжит принимать меры для защиты своего населения и предпримет действия, чтобы режим в Тегеране понёс высокую цену за произошедшее. По словам чиновника, приоритетом остаётся защита гражданских объектов и предотвращение новых атак.
Ранее Вооружённые силы Ирана атаковали более 150 израильских объектов. Цели были поражены с поочерёдной точностью, согласно заранее разработанному плану, сообщил командующий Корпусом стражей исламской революции Ахмад Вахиди. Под удар попали аэродромы, на которых находились боевые самолёты F-35, F-16 и F-15, а также воздушные заправщики, транспортные борты, пункты управления и элементы радиоэлектронного обеспечения.