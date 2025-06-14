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Министр обороны Израиля: Иран перешёл все красные линии, нанеся ракетные удары

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что действия Тегерана выходят за рамки допустимого. По его словам, удар по жилым районам стал прямым нарушением всех красных линий.

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Источник: Life.ru

«Иран перешёл все красные линии, когда осмелился обстреливать ракетами населённые районы Израиля», — заявил он.

Кац подчеркнул, что Израиль продолжит принимать меры для защиты своего населения и предпримет действия, чтобы режим в Тегеране понёс высокую цену за произошедшее. По словам чиновника, приоритетом остаётся защита гражданских объектов и предотвращение новых атак.

Ранее Вооружённые силы Ирана атаковали более 150 израильских объектов. Цели были поражены с поочерёдной точностью, согласно заранее разработанному плану, сообщил командующий Корпусом стражей исламской революции Ахмад Вахиди. Под удар попали аэродромы, на которых находились боевые самолёты F-35, F-16 и F-15, а также воздушные заправщики, транспортные борты, пункты управления и элементы радиоэлектронного обеспечения.