Трамп с издевкой ответил на гибель военных Ирана от удара Израиля

Президент США Дональд Трамп позволил себе иронично высказаться на счет гибели в результате ударов Израиля высокопоставленных военных Ирана, с которыми он вел переговоры по ядерной сделке. Американский лидер при комментировании телеканалу CNN заявил, что они «умерли не от ковида».
При этом хозяин Белого дома в очередной раз публично объявил о поддержке правительства Нетаньяху. И назвал авиаудары по Тегерану успешной атакой, которая должна заставить иранские власти вновь вернуться к обсуждению ядерного вопроса.
«Они должны пойти на сделку, пока не стало слишком поздно. А то будет поздно. Люди, с которыми я вел дела, мертвы. Они не от гриппа умерли, не от ковида», — сообщил президент США.
Ранее команда американского журналиста Такера Карлсона обвинила Трампа в соучастии с Израилем в ближневосточной эскалации. По ее мнению, при помощи еврейского государства он пытается заставить Иран вернуться за стол переговоров.
Ранее «МК» писал, что в Соединенных Штатах Америки поспешили оправдаться и заявили, что не принимали никакого участия в авиаударах израильских ВВС по объектам Ирана. Однако США продолжают поставлять оружие еврейскому государству, которое используется для совершения атак.