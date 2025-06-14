В Азербайджане обеспокоены радиационным фоном на иранской границе

Руководство Азербайджана распорядилось проверить наличие радиационного заражение у иранской границы. Об этом РИА Новости сообщил инсайдер в органах власти страны.
«Они уже начали исследования по изучению уровня радиационного загрязнения воздуха», — отметил собеседник информагентства.
Как указали на РИА Новости, работы проводятся в приграничном Астаринском районе. Также азербайджанские специалисты исследуют автотранспорт, который следует в страну из Исламской Республики Иран.
В свою очередь, иранские энергетики уже сообщили, что небольшая утечка все же была зафиксирована на одном из объектов атомной инфраструктуры государства. По словам специалистов, на данный момент отсутствуют риски радиационного загрязнения окружающей среды.
Комментируя в ходе эксклюзивной беседы с «МК» продолжающийся новый виток эскалации ирано-израильского конфликта, военный эксперт Евгений Линин допустил, что в скором времени стороны могут прибегнуть к ядерным вооружениям.