Американский конгресс проверит действия властей Лос-Анджелеса и Калифорнии

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители демпартии. Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата. Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы. В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей. Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.