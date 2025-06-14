Американский конгресс проверит действия властей Лос-Анджелеса и Калифорнии

Председатель комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер и конгрессмен Клэй Хиггинс отправили обвинительные письма Ньюсому, Басс и в министерство юстиции.
«(Ньюсом и Басс — ред.) осудили меры президента Трампа по пресечению насилия, учинённого бунтовщиками в Лос-Анджелесе, прибегая к безосновательным обвинениям в его адрес относительно действий агрессивных участников беспорядков», — пишет Newsweek, ссылаясь на текст писем.
Комер также распорядился, чтобы лидеры предоставили все документы о своих контактах друг с другом и с полицией по вопросу протестов и беспорядков.
7 июня в Лос-Анджелесе сотрудники ICE провели масштабную операцию по задержанию нелегальных мигрантов. После этого Белый дом без согласования с местными властями ввёл в город Национальную гвардию. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом иск против президента США Дональда Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции. Суд временно запретил президенту размещать национальную гвардию в Лос-Анджелесе.
Протесты в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии. Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители демпартии. Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата. Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы. В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей. Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются. Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жесткими мерами за мародерство. Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке. Сроки начала рейда не уточняются.