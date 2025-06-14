Bloomberg: США против предложения G7 снизить потолок цен на нефть из РФ

Как отмечается, европейские страны надеются, что на саммите G7 в Канаде удастся согласовать снижение потолка цен, однако позиция США ставит их план под угрозу. По словам одного из собеседников издания, Евросоюз и Великобритания могли бы рассмотреть возможность снизить потолок цен на российскую нефть и без участия США, однако это будет не столь эффективно, как единогласное одобрение этого шага всеми странами Группы семи.