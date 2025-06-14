Bloomberg: США против предложения G7 снизить потолок цен на нефть из РФ

Как отмечается, европейские страны надеются, что на саммите G7 в Канаде удастся согласовать снижение потолка цен, однако позиция США ставит их план под угрозу. По словам одного из собеседников издания, Евросоюз и Великобритания могли бы рассмотреть возможность снизить потолок цен на российскую нефть и без участия США, однако это будет не столь эффективно, как единогласное одобрение этого шага всеми странами Группы семи.
Хотя окончательное решение Вашингтоном принято еще не было, пока что нет никаких указаний на то, что Соединенные Штаты намерены изменить свое мнение на этот счет, заключает Bloomberg.
Ранее Еврокомиссия предложила снизить потолок цен на нефть для РФ с $60 до $45 за баррель. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен согласовать эту меру со странами Группы семи.
5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на импорт нефтепродуктов из РФ.