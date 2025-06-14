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В Кремле осудили израильские удары по Ирану: главное

Владимир Путин заявил, что Россия осуждает действия Израиля.

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Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин выразил позицию России, осудив действия Израиля как противоречащие Уставу ООН и нормам международного права. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права», — следует из сообщения.

Уточняется, что российская сторона последовательно поддерживала мирные инициативы по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана, предлагая конкретные пути достижения консенсуса.

Кроме этого, в пресс-службе Кремля добавили, что Москва продолжит свои усилия по снижению напряженности в отношениях этих двух стран.

Позднее российский глава провел телефонные переговоры с иранским лидером Масудом Пезешкианом и главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

«В свете опасного обострения обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом и премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху», — передает пресс-служба Кремля.

Напомним, что ночью 13 июня израильские ВВС нанесли масштабные удары по стратегическим объектам Ирана, включая военные базы и ядерные центры. В операции было задействовано порядка 200 боевых самолетов. Жертвами атак стали: 6 ведущих специалистов ядерной программы, высокопоставленные военные руководители, а также десятки гражданских лиц.

Как ранее заявил Корпус стражей исламской революции, операция «Правдивое обещание 3» представляет собой ответные меры против военных объектов Израиля. Согласно информации агентства IRNA, в результате атаки зарегистрировано два прямых попадания в здание Министерства обороны еврейского государства.

Ранее Lenta.ru сообщила, что Иран уличили в распространении фейковых видео с ракетными атаками на Израиль.

О конфликте Израиля и Ирана — читайте в материале KP.RU.