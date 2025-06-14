Стало известно, сколько Иран за час запустил ракет по Израилю

«За прошедший час десятки ракет были запущены из Ирана в сторону Израиля. Некоторые из ракет были перехвачены. Поисковые и спасательные силы в настоящее время работают в ряде мест по всей стране, где были сообщения об упавших снарядах», — говорится в официальном сообщении.