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Стало известно, сколько Иран за час запустил ракет по Израилю

Несколько десятков ракет за час было выпущено со стороны Ирана по Израилю.

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Несколько десятков ракет за час было выпущено со стороны Ирана по Израилю. С таким заявлением выступили представители ВС еврейского государства.

В ЦАХАЛ отметили, что часть снарядов были уничтожены. Однако некоторые ракеты все же пробили «Железный купол» и достигли целей.

«За прошедший час десятки ракет были запущены из Ирана в сторону Израиля. Некоторые из ракет были перехвачены. Поисковые и спасательные силы в настоящее время работают в ряде мест по всей стране, где были сообщения об упавших снарядах», — говорится в официальном сообщении.

Ранее «МК» писал, что Иран запустил новую волну возмездия в сторону Израиля.