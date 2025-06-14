Стало известно, сколько Иран за час запустил ракет по Израилю

Несколько десятков ракет за час было выпущено со стороны Ирана по Израилю. С таким заявлением выступили представители ВС еврейского государства.
В ЦАХАЛ отметили, что часть снарядов были уничтожены. Однако некоторые ракеты все же пробили «Железный купол» и достигли целей.
«За прошедший час десятки ракет были запущены из Ирана в сторону Израиля. Некоторые из ракет были перехвачены. Поисковые и спасательные силы в настоящее время работают в ряде мест по всей стране, где были сообщения об упавших снарядах», — говорится в официальном сообщении.
Ранее «МК» писал, что Иран запустил новую волну возмездия в сторону Израиля.