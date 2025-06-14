Глава ЕК фон дер Ляйен снова доказала свою двуличность

Состоялся разговор между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, в ходе которого обсуждался ближневосточный кризис. Об этом еврочиновница сообщила в соцсети Х.
В очередной раз фон дер Ляйен попыталась усидеть на двух стульях. С одной стороны, она поддерживает Израиль, заявив, что он имеет полное право на защиту себя и своих граждан. С другой, призвала стороны максимально сдерживаться в своих действиях и деэскалировать конфликт.
«Поговорила с президентом Ицхаком Герцогом касательно эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Я вновь заявила о праве Израиля защищать себя и своих людей. В то же время сохранение стабильности в регионе жизненно необходимо. Я призываю все стороны действовать с максимальной сдержанностью и работать над деэскалацией конфликта», — написал глава Еврокомиссии.
Ранее «МК» писал, что президент США Дональд Трамп позволил себе иронично высказаться на счет гибели в результате ударов Израиля высокопоставленных военных Ирана, с которыми он вел переговоры по ядерной сделке. Американский лидер при комментировании телеканалу CNN заявил, что они «умерли не от ковида».