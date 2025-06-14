Глава ЕК фон дер Ляйен снова доказала свою двуличность

В очередной раз фон дер Ляйен попыталась усидеть на двух стульях. С одной стороны, она поддерживает Израиль, заявив, что он имеет полное право на защиту себя и своих граждан. С другой, призвала стороны максимально сдерживаться в своих действиях и деэскалировать конфликт.