Путин обвинил Израиль в нарушении устава ООН после ударов по Ирану

А ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер выразил соболезнования иранскому коллеге, а также выразил готовность Москвы стать посредником для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Глава государства подчеркнул необходимость возобновления переговоров и решения всех вопросов, связанных с иранской ядерной программой, исключительно дипломатическим путём.