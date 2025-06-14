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Путин обвинил Израиль в нарушении устава ООН после ударов по Ирану

Президент России Владимир Путин осудил Израиль, сообщив о несоблюдении ЦАХАЛ норм международного права и положений устава ООН. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.

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Источник: Life.ru

«Владимир Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение устава ООН и международного права», — говорится в сообщении.

Москва неоднократно выступала за дипломатическое урегулирование проблем, связанных с иранской ядерной программой. Российская сторона предлагала конкретные меры, направленные на достижение приемлемых решений, и продолжает поддерживать дипломатические инициативы в этом направлении.

А ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер выразил соболезнования иранскому коллеге, а также выразил готовность Москвы стать посредником для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Глава государства подчеркнул необходимость возобновления переговоров и решения всех вопросов, связанных с иранской ядерной программой, исключительно дипломатическим путём.