Иранская ракета попала в 50-этажное здание в Тель-Авиве

Ранее командующий Корпусом стражей исламской революции Ахмад Вахиди заявил, что иранские Вооружённые силы нанесли удары по более чем 150 военным объектам на территории Израиля. По его словам, атаки были осуществлены с высокой точностью в соответствии с заранее разработанным планом. Под ударом оказались аэродромы, на которых базировались истребители F-35, F-16 и F-15, воздушные заправщики, транспортные самолёты, пункты управления и средства радиоэлектронной борьбы.