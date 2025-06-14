Не менее пяти человек получили ранения в Тель-Авиве в результате удара

Под удар попали и важные военные объекты — базы ВВС Израиля Неватим, Пальмахим и Рамат-Давид, расположенные к югу от Тель-Авива. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в агломерации Гуш-Дан, включая Тель-Авив, было зафиксировано как минимум два случая падения ракет. Жители Иерусалима, Тель-Авива и района Шарон сообщали о множественных взрывах, прогремевших в разных частях страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац осудил действия Ирана, подчеркнув, что удары по гражданским объектам являются нарушением всех красных линий и выходят за пределы допустимого.