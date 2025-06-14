Пушков объяснил, как Иран обрушит мировой рынок нефти в ответ на атаки Израиля

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку вероятности установления властями Ирана торговой блокады в Персидском заливе из-за эскалации конфликта с Израилем. Об этом он написал в Telegram-канале.
«…Даже частичные перебои с поставками нефти через Персидский залив в условиях войны приведут к существенному росту мировых цен на нефть», — отметил Алексей Пушков.
Свой комментарий сенатор дал после появления сообщений о планах руководства Исламской Республики Иран остановить проход грузовых судов через Ормузский пролив, северное побережье которого является суверенной территорией страны.
Алексей Пушков добавил, что проиранское военно-политическое движение хуситов в Йемене может также лишить нефтетанкеры доступа к Бад-эль-Мандебскому межконтинентальному проливу. Без него транспортировщики «черного золота» потеряют выход к Красному морю, а следовательно и к важному для мировой логистики Суэцкому каналу.
Российский сенатор допустил, что стоимость одного барреля на рынке нефти может достигнуть 130 долларов.
Однако цены на углеводороды не являются главным риском ирано-израильского конфликта. Ранее военный аналитик Евгений Линин в эксклюзивном интервью «МК» допустил, что следующей фазой эскалации станут взаимные ядерные удары.