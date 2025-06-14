Пушков объяснил, как Иран обрушит мировой рынок нефти в ответ на атаки Израиля

Алексей Пушков добавил, что проиранское военно-политическое движение хуситов в Йемене может также лишить нефтетанкеры доступа к Бад-эль-Мандебскому межконтинентальному проливу. Без него транспортировщики «черного золота» потеряют выход к Красному морю, а следовательно и к важному для мировой логистики Суэцкому каналу.