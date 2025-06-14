«Они не умерли от гриппа»: Трамп с иронией заявил о гибели иранцев, с которыми вёл переговоры

Журналистка пообщалась с американским лидером по телефону. По её словам, хозяин Белого дома заявил, что лица, с которыми он взаимодействовал, погибли. Республиканец охарактеризовал их как сторонников жёсткой линии. Трамп оценил результаты израильской операции как крайне успешные и выразил поддержку предпринятым мерам Иерусалима.
«И он сказал очень саркастически: они не умерли от гриппа, они не умерли от коронавируса», — ответил президент на вопрос, были ли переговорщики убиты ЦАХАЛ.
Напомним, ещё 10 июня Трамп заявил, что его не устраивают предложения Ирана по ядерной сделке. По его словам, иранская сторона потребовала слишком многого. 13 июня глава Белого дома прокомментировал удары ЦАХАЛ по Тегерану. Он сообщил, что Иран не сумел воспользоваться шансом.