Иранская ракета попала в ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве

Ранее сообщалось, что в израильском округе Гуш-Дан было зафиксировано не менее двух ракетных падений. Издание Yediotnews сообщает о многочисленных взрывах, которые слышны в Иерусалиме, Тель-Авиве и районе Шарон. Власти рекомендовали населению укрыться в бомбоубежищах. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что системы ПВО активно реагируют на ракетные запуски с территории Ирана и принимают меры по нейтрализации угрозы.