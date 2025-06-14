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Иранская ракета попала в ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве

Иранская ракета попала в ядерный исследовательский центр, расположенный в Тель-Авиве. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

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Источник: Life.ru

По предварительным данным, израильский аэропорт Бен-Гурион также подвергся ракетному удару. Подтверждения данной информации из других источников пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в израильском округе Гуш-Дан было зафиксировано не менее двух ракетных падений. Издание Yediotnews сообщает о многочисленных взрывах, которые слышны в Иерусалиме, Тель-Авиве и районе Шарон. Власти рекомендовали населению укрыться в бомбоубежищах. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что системы ПВО активно реагируют на ракетные запуски с территории Ирана и принимают меры по нейтрализации угрозы.