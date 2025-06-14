Одна из стран внезапно воспротивилась новым санкциям на нефть из РФ

Надежды европейцев на снижение потолка цен на нефть из РФ слабеют, сообщили источники.
США настаивают на сохранении действующего потолка цен на российскую нефть, не поддерживая предложение других стран G7 о его снижении. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров внутри организации. По информации агентства, американская сторона по-прежнему выступает против изменений в механизме ограничения стоимости российского сырья, несмотря на давление со стороны европейских участников.
«США не отступают от своего сопротивления снижению потолка цены на продажу российской нефти. Это ослабляет надежды европейцев на то, что лидеры стран “Большой семерки” на саммите в Канаде согласятся на сокращение», — говорится в публикации Bloomberg.
Собеседники издания сообщили, что западные чиновники сохраняют определенные ожидания относительно возможного пересмотра позиции Вашингтона. Однако сейчас, по данным источников, нет признаков того, что США готовы изменить свое мнение. Окончательное решение по данному вопросу остается за президентом страны Дональдом Трампом.
Потолок цен на российскую нефть был введен странами G7 в декабре 2022 года и предусматривает запрет на торговлю сырьем дороже установленного уровня, а также ограничения на предоставление сопутствующих услуг. Недавно Евросоюз предлагал снизить этот предел с 60 до 50 долларов за баррель в рамках очередного пакета санкций.