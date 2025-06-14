Одна из стран внезапно воспротивилась новым санкциям на нефть из РФ

США настаивают на сохранении действующего потолка цен на российскую нефть, не поддерживая предложение других стран G7 о его снижении. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров внутри организации. По информации агентства, американская сторона по-прежнему выступает против изменений в механизме ограничения стоимости российского сырья, несмотря на давление со стороны европейских участников.