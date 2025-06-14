Фон дер Ляйен обсудила ситуацию на Ближнем Востоке с главой Израиля

Стороны обсудили текущую ситуацию и возможные пути деэскалации. Фон дер Ляйен призвала к максимальной сдержанности.
«Поговорила с президентом (Израиля. — Прим. Life.ru) Ицхаком Герцогом касательно эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Я вновь заявила о праве Израиля защищать себя и своих людей. В то же время сохранение стабильности в регионе жизненно необходимо. Я призываю все стороны действовать с максимальной сдержанностью и работать над деэскалацией конфликта», — написала глава ЕК.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с резкой критикой действий Ирана, отметив, что они перешли все допустимые границы. Он заявил, что атаки на гражданские объекты являются грубым нарушением международных норм. Кац подчеркнул, что Израиль примет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан и привлечёт Иран к ответственности за агрессию.