Фон дер Ляйен обсудила ситуацию на Ближнем Востоке с главой Израиля

«Поговорила с президентом (Израиля. — Прим. Life.ru) Ицхаком Герцогом касательно эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Я вновь заявила о праве Израиля защищать себя и своих людей. В то же время сохранение стабильности в регионе жизненно необходимо. Я призываю все стороны действовать с максимальной сдержанностью и работать над деэскалацией конфликта», — написала глава ЕК.