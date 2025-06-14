«Как и предупреждали, переговоры Трампа с Ираном были прикрытием для крупного американо-израильского удара. Мир должен прекратить переговоры с США и ясно дать понять, что любое нападение со стороны очевидных американских марионеток будет интерпретировано как нападение самих США», — написал он.
Берлетик также считает, что США могут использовать ситуацию для сдерживания других стран, в первую очередь Китая и России.
Ранее российский лидер Владимир Путин осудил действия Израиля, заявив о нарушении ЦАХАЛ норм международного права и положений Устава ООН. Москва последовательно выступает за дипломатическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой, и поддерживает дипломатические инициативы в этой области.