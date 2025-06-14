На Западе призвали отказаться от диалога с США после ударов Израиля

Военный аналитик Соединённых Штатов и бывший морпех Брайан Берлетик заявил в социальной сети X, что после ударов Израиля по Ирану международному сообществу следует прекратить любые переговоры с США. По его мнению, переговоры с Вашингтоном не имеют смысла, поскольку они служат лишь прикрытием для агрессивных действий.