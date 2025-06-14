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Израиль атаковал международный аэропорт Мехрабад в Тегеране

В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране произошёл взрыв. Об этом сообщает агентство Mehr. Инцидент произошёл на фоне ударов Израиля по территории Ирана.

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Источник: Life.ru

Аэропорт Мехрабад. Видео © X / Luigi.

Взрыв произошёл непосредственно на территории воздушной гавани. Информационное агентство ISNA уточняет, что над районом аэропорта наблюдается плотное задымление. О пострадавших и повреждениях на данный момент не сообщается.

Ранее президент США Дональд Трамп с иронией заявил о гибели иранцев, с которыми вёл переговоры. Представители Ирана, участвовавшие в переговорах с Соединёнными Штатами по ядерной сделке, были ликвидированы в результате ударов Израиля. Американский лидер заявил, что они не умерли от гриппа или коронавируса.