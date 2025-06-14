Израиль атаковал международный аэропорт Мехрабад в Тегеране

Ранее президент США Дональд Трамп с иронией заявил о гибели иранцев, с которыми вёл переговоры. Представители Ирана, участвовавшие в переговорах с Соединёнными Штатами по ядерной сделке, были ликвидированы в результате ударов Израиля. Американский лидер заявил, что они не умерли от гриппа или коронавируса.