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В Тель-Авиве 5 израильтян получили ранения в ходе ответного удара ВС Ирана

Не менее пяти израильтян в Тель-Авиве пострадали в результате удара Вооруженных сил Ирана в пятницу, 13 июня.

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Не менее пяти израильтян в Тель-Авиве пострадали в результате удара Вооруженных сил Ирана в пятницу, 13 июня. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на сотрудников государственной службы экстренной помощи.

По состоянию на вечер пятницы, у одного из пострадавших диагностированы серьезные травмы. Как указали в ТАСС, еще у четверых медики зафиксировали незначительные ранения.

В свою очередь, официальные лица Ирана ранее сообщили, что атаки ЦАХАЛ уже привели с гибели 78 граждан страны. Еще порядка 320 человек были ранены — большинство являются мирными жителями.

Также инсайдер в израильском Кабинете министров ранее проинформировал американскую прессу о желании властей его страны «продолжить эскалацию».