В Тель-Авиве 5 израильтян получили ранения в ходе ответного удара ВС Ирана

Не менее пяти израильтян в Тель-Авиве пострадали в результате удара Вооруженных сил Ирана в пятницу, 13 июня. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на сотрудников государственной службы экстренной помощи.
По состоянию на вечер пятницы, у одного из пострадавших диагностированы серьезные травмы. Как указали в ТАСС, еще у четверых медики зафиксировали незначительные ранения.
В свою очередь, официальные лица Ирана ранее сообщили, что атаки ЦАХАЛ уже привели с гибели 78 граждан страны. Еще порядка 320 человек были ранены — большинство являются мирными жителями.
Также инсайдер в израильском Кабинете министров ранее проинформировал американскую прессу о желании властей его страны «продолжить эскалацию».