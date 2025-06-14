Хабаровский край ждут новые выборы в 2025 году

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл рабочую встречу с членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Александром Курдюмовым, в ходе которой обсудил вопросы правоприменительной практики в сфере избирательного законодательства. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в том числе стороны коснулись темы новых выборов, которые назначены на 14 сентября 2025 года.
— Важным событием для региона в этом году является единый день голосования. В нашем крае 14 сентября состоятся 14 избирательных кампаний, в рамках которых будут избраны главы сельских поселений и 48 депутатов различного уровня, в том числе дополнительные выборы депутата Законодательной Думы Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 16, — отметил глава региона.
По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, губернатор отметил, что субъект готов к проведению плебисцита и выразил уверенность, что органы власти всех уровней окажут максимальное содействие избирательным комиссиям в организационных вопросах. Александр Курдюмов, в свою очередь, поделился опытом проведения выборов в других регионах страны.
В завершении губернатор Дмитрий Демешин акцентировал внимание на том, что в следующем, 2026 году в единый день голосования в регионе запланировано 18 избирательных кампаний, ключевой из которых станут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
— Это потребует точной и слаженной работы органов власти и избирательной системы в регионе. Правительство края готово оказывать вам всестороннее содействие. Рассчитываем на вашу поддержку и готовы к самой плотной и конструктивной совместной работе на благо жителей Хабаровского края, — резюмировал губернатор.