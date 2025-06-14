Хабаровский край ждут новые выборы в 2025 году

— Важным событием для региона в этом году является единый день голосования. В нашем крае 14 сентября состоятся 14 избирательных кампаний, в рамках которых будут избраны главы сельских поселений и 48 депутатов различного уровня, в том числе дополнительные выборы депутата Законодательной Думы Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 16, — отметил глава региона.