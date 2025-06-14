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В США призвали прекратить вести любые переговоры с Америкой

Мир должен прекратить вести какие-либо переговоры с США после того, как по Ирану были нанесены совместные американо-израильские удары.

Как создавалась новая Россия

Мир должен прекратить вести какие-либо переговоры с США после того, как по Ирану были нанесены совместные американо-израильские удары. Такое заявление сделал геополитический аналитик Брайан Берлетик.

«Как и предупреждали, переговоры Трампа с Ираном были прикрытием для крупного американо-израильского удара. Мир должен прекратить переговоры с США и ясно дать понять, что любое нападение со стороны очевидных американских марионеток будет интерпретировано как нападение самих США», — почеркнул он.

Берлетик уверен, что такую тактику Штаты будут использовать и для устрашения других государств. При этом главными целями для США являются Россия и Китай, отметил аналитик.

Ранее «МК» писал, что, будучи соучастником военных действий между Ираном и Израилем, президент Трамп надеется, что эти события помогут его переговорам с Ираном по ядерной сделке.