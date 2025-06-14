В США призвали прекратить вести любые переговоры с Америкой

«Как и предупреждали, переговоры Трампа с Ираном были прикрытием для крупного американо-израильского удара. Мир должен прекратить переговоры с США и ясно дать понять, что любое нападение со стороны очевидных американских марионеток будет интерпретировано как нападение самих США», — почеркнул он.