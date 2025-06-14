Вьетнам присоединился к БРИКС в статусе партнера

Вьетнам официально присоединился к БРИКС в статусе страны-партнера. Об этом 14 июня сообщило Министерство иностранных дел Бразилии, которая в 2025 году председательствует в объединении. Решение стало результатом согласованной политики расширения партнерских связей внутри группы.
«Правительство Бразилии объявляет об официальном присоединении Вьетнама в качестве страны-партнера», — говорится в заявлении МИД южноамериканской республики, опубликованном на официальном сайте ведомства. В министерстве подчеркнули, что Вьетнам стал уже десятым партнером БРИКС и разделяет с участниками объединения стремление к более инклюзивному и представительному международному порядку.
В сообщении отмечается, что Вьетнам, население которого составляет почти 100 миллионов человек, обладает одной из самых динамично развивающихся экономик региона и играет значимую роль в азиатском макрорегионе. Экономика страны тесно интегрирована в глобальные производственные и логистические цепочки, что усиливает потенциал для сотрудничества в рамках БРИКС.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что для БРИКС важно сформировать собственную климатическую повестку. По его словам, дипломатия предполагает сотрудничество с крупными державами и создание эффективной системы защиты окружающей среды, передает RT.