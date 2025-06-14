Вьетнам присоединился к БРИКС в статусе партнера

В сообщении отмечается, что Вьетнам, население которого составляет почти 100 миллионов человек, обладает одной из самых динамично развивающихся экономик региона и играет значимую роль в азиатском макрорегионе. Экономика страны тесно интегрирована в глобальные производственные и логистические цепочки, что усиливает потенциал для сотрудничества в рамках БРИКС.