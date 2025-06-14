Генсек ООН Гутерриш призвал Израиль и Иран к остановке конфликта

Ранее, 13 июня, Израиль нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение. В связи с этим премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что задача военной операции — нанесение ударов по иранской ядерной инфраструктуре.