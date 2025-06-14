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Вьетман стал десятой страной-партнером сообщества БРИКС

Вьетнам выразил солидарность с основными принципами БРИКС, включая стремление к созданию более справедливого международного порядка.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Бразилии сообщило о присоединении Вьетнама к БРИКС в статусе страны-партнера. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Становясь десятым партнером объединения, Вьетнам выразил солидарность с основными принципами БРИКС, включая стремление к созданию более справедливого, инклюзивного и сбалансированного международного порядка. Бразильская сторона подчеркнула, что такое расширение партнёрской сети отражает растущий авторитет и глобальную значимость объединения.

В этом году председательство в БРИКС перешло к Бразилии, и ключевым событием станет саммит, запланированный в Рио-де-Жанейро 6−7 июля. Напомним, в 2024 году объединением руководила Россия.

Ранее стало известно, что Россия примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6−7 июля.