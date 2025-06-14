США задействовали Patriot при ответной атаке Ирана по Израилю, пишут СМИ

Ранее Пентагон подтвердил РИА Новости информацию о том, что США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана. По данным агентства Рейтер, США применяют наземные системы, в то время как истребители и военные корабли не используются.
«Батареи противоракетной обороны Patriot и THAAD, обслуживаемые американскими военнослужащими и первоначально развернутые при администрации (бывшего президента США Джо — ред.) Байдена, участвовали в противовоздушной обороне Израиля в пятницу вечером», — говорится в публикации со ссылкой на нескольких официальных лиц.
Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию «Правдивое обещание 3» по военным целям в Израиле.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию «Правдивое обещание 3». Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.