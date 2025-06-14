Количество жертв в Израиле увеличилось после нового ракетного удара Ирана

Ранее Life.ru писал, что количество пострадавших в Израиле в результате масштабной ракетной атаки со стороны Ирана увеличилось до 41 человека. Двое раненых находятся в критическом состоянии и подключены к аппаратам жизнеобеспечения. Не менее пяти человек получили ранения в Тель-Авиве в результате удара.