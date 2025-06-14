Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран пригрозил усилением атак на Израиль и странам, кто его поддержит

Вооруженные силы Ирана заявили о намерении нанести еще более массированные удары.

Как создавалась новая Россия

Вооруженные силы Ирана заявили о намерении нанести еще более массированные удары. Об этом со ссылкой на чиновников республики сообщает телеканал CNN.

В Тегеране также предупредили, что удары будут наноситься не только по еврейскому государству, но и по тем странам, которые решат поддержать Израиль и встать на его защиту. Иран готов разрушить их военные базы, находящиеся на Ближнем Востоке.

«Любая страна, которая попытается защитить этот режим от действий Ирана, увидит, как ее региональные базы и позиции станут новыми целями», — передает источник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении встать на защиту Израиля. Позже американская сторона отмечала, что помогает ЦАХАЛ отражать налеты воздушных целей Ирана.