Иран пригрозил усилением атак на Израиль и странам, кто его поддержит

Вооруженные силы Ирана заявили о намерении нанести еще более массированные удары. Об этом со ссылкой на чиновников республики сообщает телеканал CNN.
В Тегеране также предупредили, что удары будут наноситься не только по еврейскому государству, но и по тем странам, которые решат поддержать Израиль и встать на его защиту. Иран готов разрушить их военные базы, находящиеся на Ближнем Востоке.
«Любая страна, которая попытается защитить этот режим от действий Ирана, увидит, как ее региональные базы и позиции станут новыми целями», — передает источник.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении встать на защиту Израиля. Позже американская сторона отмечала, что помогает ЦАХАЛ отражать налеты воздушных целей Ирана.