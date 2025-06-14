Нетаньяху: Израиль уничтожил значительную часть баллистических ракет Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в результате израильских ударов по Ирану была ликвидирована большая часть арсенала баллистических ракет, находившихся в распоряжении Тегерана. По его словам, операция нанесла серьёзный урон военному потенциалу исламской республики.
Нетаньяху подчеркнул, что в ходе атаки были уничтожены ключевые фигуры среди иранского военного руководства, а также ведущие специалисты в области ядерных разработок. Он назвал это серьёзным шагом в ослаблении возможностей Ирана в военной и научной сферах.
Премьер также отметил, что удары нанесли ущерб инфраструктуре, связанной с обогащением урана, и стали одним из самых масштабных вмешательств в стратегические программы Тегерана. По его утверждению, таким образом Израиль существенно ограничил иранские возможности по дальнейшему наращиванию военного потенциала.
Ранее сообщалось, что Израиль убил всех участников переговоров с Соединёнными Штатами от Ирана.