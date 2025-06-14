Нетаньяху: Израиль уничтожил значительную часть баллистических ракет Ирана

Нетаньяху подчеркнул, что в ходе атаки были уничтожены ключевые фигуры среди иранского военного руководства, а также ведущие специалисты в области ядерных разработок. Он назвал это серьёзным шагом в ослаблении возможностей Ирана в военной и научной сферах.